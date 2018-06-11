В турецкой провинции Эскишехир прошла церемония открытия газопровода TANAP

10:41 | 13.06.2018

Открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоялось во вторник, 12 июня, в турецкой провинции Эскишехир, на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию присутствовали президенты Турции и Азербайджана, а также лидеры Сербии и Украины. В своем обращении к участникам церемонии Эрдоган особо подчеркнул, что странам удалось закончить строительство магистрали раньше срока.



Пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м будет получать Турция, а 10 млрд куб. м предназначаются странам юга Европы, передает iz.ru.