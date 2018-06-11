В Волгограде по делу о крушении катамарана задержан владелец лодочной станции

10:36 | 13.06.2018

Следователи Южного следственного управления на транспорте СКР задержали владельца лодочной станции, который допустил выход в акваторию Волги катамарана «Елань-12», хотя эксплуатация подобных судов ночью запрещена.



Как напоминает РИА «Новости», вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.



По версии СК, виновником инцидента является владелец и рулевой судна. За рулем катамарана находился экс-глава Калачевского района, ранее судимый по нескольким статьям. В момент столкновения многие пассажиры и сам рулевой находились в состоянии алкогольного опьянения.