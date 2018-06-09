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Россия и мир


12:40 | 11.06.2018

Владимир Путин оценил угрозу США в отношении европейского автопрома

По мнению президента России Владимира Путина, новые угрозы со стороны США касающиеся ограничения импорта европейских автомобилей, являются «более существенными» чем все озвучиваемые ранее на саммите «Большой семёрки» «эмоциональные всплески».

По итогам своего трёхдневного визита в Китай, глава государства высказал мнение, что такие меры могут негативно сказаться как на всей мировой экономике в целом, так и на экономике, прежде всего, европейских стран.

«Вот это серьёзный вопрос, это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских», – сказал Владимир Путин.

Напомним, что новые угрозы Вашингтона сводятся, ни много ни мало к введению 25-процентных пошлин на ввоз автомобилей в США.

Стоит отметить, что только Германия получает от экспорта автомобилей в США около 40 миллиардов долларов ежегодно. И такое нововведение может оказаться для многих стран ощутимым ударом «ниже пояса».

Фото: polit.info

© «Вечерние Ведомости»

 


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