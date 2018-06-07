Названы суммы премиальных футболистам сборной России при Станиславе Черчесове

15:18 | 8.06.2018

Названа схема премирования футболистов сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове, сообщает «Чемпионат.com».



За каждый ничейный результат футболисты национальной команды получают 7 500 евро, за победу – 15 000 евро, в случае поражений выплат нет. Премии получают все игроки сборной, которые попадают в заявку на матч. На чемпионате мира 2018 года схема будет той же, за исключением того, что футболисты сборной, скорее всего, получат дополнительные бонусы, передает lenta.ru.



На счету команды под руководством Черчесова пять побед, шесть ничьих и семь поражений.