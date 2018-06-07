НАТО и Евросоюз планируют подписать новую декларацию о сотрудничестве

15:11 | 8.06.2018

НАТО и ЕС планируют на саммите в июле подписать новую декларацию, призванную расширить их сотрудничество, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, открывая первое пленарное заседание оборонного совмина. Генсек напомнил, что первое такое соглашение было подписано в июле 2016 года на саммите альянса в Варшаве.



Также Столтенберг заявил о решении альянса и ЕС об увеличении своего присутствия в Ираке. «НАТО и ЕС приняли решение увеличить своё присутствие в Ираке. Миссия ЕС сосредоточится на вопросах обеспечения гражданской безопасности. НАТО будет заниматься подготовкой инструкторов для армии», — заявил генсек альянса.