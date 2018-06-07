Власти Австрии высылают из страны несколько десятков имамов

15:06 | 8.06.2018

Власти Австрии закроют в стране семь мечетей и вышлют несколько десятков имамов, получающих деньги из-за границы, передает НТВ. Решение принято по результатам проверки, проведенной министерством внутренних дел страны, сообщил в пятницу федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.



По информации газеты Kurier, будут высланы от 62 до 65 имамов. Все они принадлежат к религиозной ассоциации ATIB. Закрытие мечетей стало результатом расследования злоупотреблений в турецких мечетях Вены.