По данным ВЦИОМ, в победу сборной России на ЧМ-2018 верят 11 % граждан РФ

14:57 | 8.06.2018

Почти каждый десятый гражданин России (11 %) верит, что сборная страны по футболу может завоевать чемпионский титул на ЧМ-2018. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи отмечают, что чаще всего подобные прогнозы делают женщины — их доля составила 15 процентов. В то время как среди мужчин только 7 процентов.



«В принципе не рассчитывают, что наша сборная выйдет из группы, 19 % респондентов», — также рассказали специалисты. Ждут выхода российской команды в 1/8 финала мундиаля 20 % россиян, еще 14 % полагают, что команда попадет в четвертьфинал, 11 % — в полуфинал, и 6 % — в финал.



Чаще всего потенциальными победителями турнира респонденты называли Германию и Бразилию (по 12 %), напоминает РБК.