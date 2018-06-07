В норвежском Шпицбергене объевшийся шоколадом белый медведь застрял в окне отеля

14:49 | 8.06.2018

В норвежском Шпицбергене голодный белый медведь забрался на склад отеля, где съел почти весь шоколад и разбил бутылки с вином. После этого он попытался скрыться с места преступления, но застрял в окне, передает iz.ru. Местные жители вызвали на помощь косолапому спасателей. Как только медведь услышал шум вертолета, он смог выбраться на улицу и убежал от населенного пункта.