Путин прибыл с государственным визитом в Китай

14:46 | 8.06.2018

Путин прибыл в Пекин для переговоров с руководством Китая. Помимо председателя КНР Си Цзиньпина, президент РФ встретится с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а также премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.



В начале встречи глава российского государства поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на ответственный пост председателя КНР. По его словам, стабильное взаимодействие с Китаем остается одним из важнейших приоритетов России.



По итогам переговоров ожидается подписание целого пакета документов: по сотрудничеству в энергетике, освоении космоса, торговле. После этого главы двух стран на скоростном поезде отправятся в город Тяньцзинь, где будут наблюдать за хоккейным матчем юниорских клубных команд России и Китая.