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Россия и мир


14:46 | 8.06.2018

Путин прибыл с государственным визитом в Китай

Путин прибыл в Пекин для переговоров с руководством Китая. Помимо председателя КНР Си Цзиньпина, президент РФ встретится с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а также премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

В начале встречи глава российского государства поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на ответственный пост председателя КНР. По его словам, стабильное взаимодействие с Китаем остается одним из важнейших приоритетов России.

По итогам переговоров ожидается подписание целого пакета документов: по сотрудничеству в энергетике, освоении космоса, торговле. После этого главы двух стран на скоростном поезде отправятся в город Тяньцзинь, где будут наблюдать за хоккейным матчем юниорских клубных команд России и Китая.

© «Вечерние Ведомости»

 


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