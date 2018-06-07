Глава МИД Турции призвал европейские страны не забывать об «аннексии Крыма»

11:43 | 8.06.2018

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению, «начали забывать про Крым», и вновь заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России, передает РИА «Новости».



Тему Крыма Чавушоглу затронул во время встречи с членами Ассоциации культуры и помощи крымским татарам. Он подчеркнул, что Анкара всегда выступала в поддержку территориальной целостности Украины. «Мы никогда не забудем о том, что произошло в Крыму, никогда. Мы считаем случившееся аннексией Крыма», — заявил министр, сообщает РБК.