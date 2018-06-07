Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


11:43 | 8.06.2018

Глава МИД Турции призвал европейские страны не забывать об «аннексии Крыма»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению, «начали забывать про Крым», и вновь заявил, что Анкара не признает присоединение полуострова к России, передает РИА «Новости».

Тему Крыма Чавушоглу затронул во время встречи с членами Ассоциации культуры и помощи крымским татарам. Он подчеркнул, что Анкара всегда выступала в поддержку территориальной целостности Украины. «Мы никогда не забудем о том, что произошло в Крыму, никогда. Мы считаем случившееся аннексией Крыма», — заявил министр, сообщает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:01 | 8.06.2018
Сообщника Андрея Овчинникова, обвиняемого в похищении екатеринбургского коммерсанта, оставили под стражей

12:51 | 8.06.2018
Прокуратура поставила «неуд» организации питания в школах Екатеринбурга

12:14 | 8.06.2018
В 2019 году в Прикамье проведут комплексные кадастровые работы на площади более 1,5 тысячи гектаров

12:06 | 8.06.2018
В Перми состоялось LIII заседание Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО

11:57 | 8.06.2018
В Екатеринбурге участник любовных разборок отправился в колонию за убийство оппонента

11:48 | 8.06.2018
Погода в выходные не порадует свердловчан

11:32 | 8.06.2018
Похоронный бизнесмен Гурам Давришян вернулся: он намерен взыскать со своих обидчиков компенсацию

10:32 | 8.06.2018
В праздники на дорогах Зауралья полицейские проверят водителей на трезвость

10:09 | 8.06.2018
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели при пожаре пятерых человек в Нижнем Тагиле

10:04 | 8.06.2018
В Пермском крае разработают уникальный для России проект инфекционной больницы

08:51 | 8.06.2018
Под Нижним Тагилом дотла сгорел жилой дом. Пожар едва не перекинулся на соседей

08:40 | 8.06.2018
На Урале в результате пожара погибла семья с тремя детьми

07.06.2018

23:15 | 7.06.2018
В Свердловской области снова ожидаются заморозки

21:37 | 7.06.2018
Екатеринбургский пруд впервые обработают от личинок комаров

20:55 | 7.06.2018
Село Камышево под Белояркой газифицируют за 50 миллионов рублей

20:35 | 7.06.2018
В Белоярке отремонтируют пять километров трубопровода в самом многострадальном поселке

20:05 | 7.06.2018
Защищать свердловского экс-депутата Армена Карапетяна приехали высокопоставленные «справедливороссы» из Москвы

19:57 | 7.06.2018
В Екатеринбурге на месяц закроют мост, ведущий в поселок Исток

19:54 | 7.06.2018
Будущие кандидаты в депутаты гордумы Екатеринбурга начали раздавать предвыборные обещания

комментариев: 1

18:01 | 7.06.2018
В Перми опечатан дом быта «Изумруд»

17:32 | 7.06.2018
Свердловские антимонопольщики выиграли суд у мэрии Екатеринбурга по вопросу размещения киосков

16:51 | 7.06.2018
Банда екатеринбуржцев предстанет перед судом за серию автоугонов

16:47 | 7.06.2018
В мероприятиях ко Дню России примут участие более 300 тысяч жителей Прикамья

16:25 | 7.06.2018
Энергетики «Пермской сетевой компании» ведут устранение дефекта на теплосети на ул. Пермской

16:12 | 7.06.2018
Мероприятия Дягилевского фестиваля задействуют 5 новых пермских площадок

15:48 | 7.06.2018
Бажовские экспрессы для жителей и гостей Южного Урала

15:37 | 7.06.2018
Тысячи екатеринбуржцев остались без интернета и ТВ во время прямой линии президента России Владимира Путина

15:27 | 7.06.2018
Михаил Бабич поздравил актрису Пермского Театра-Театра с присвоением звания «Заслуженный артист Российской Федерации»

15:07 | 7.06.2018
Концертную площадку в Екатеринбурге обеспечили скоростным интернетом

14:56 | 7.06.2018
В субботу и в понедельник в центре Перми будет ограничено движение транспорта

14:33 | 7.06.2018
Разработчики карьера под Режом доказали в суде свою непричастность к захламлению леса

14:26 | 7.06.2018
Южноуральские пенсионеры старше 80 лет объединились в клуб

14:18 | 7.06.2018
В Екатеринбурге перенесена дата перехода на новую систему оплаты вывоза мусора

13:52 | 7.06.2018
В Перми завершено строительство детского сада на 288 мест в Мотовилихе

13:50 | 7.06.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» отбилось от многомиллионных претензий Росприроднадзора

13:48 | 7.06.2018
Горьковская библиотека приглашает пермяков на выставки

13:24 | 7.06.2018
В Екатеринбурге были эвакуированы посетители ТРЦ «Глобус»

13:12 | 7.06.2018
В Свердловской области поля под Сысертью и Верхней Пышмой зарастают кустарником и портятся дорогами

12:49 | 7.06.2018
В Свердловской области по факту отключения электричества в доме многодетной семьи следователи СКР проводят проверку

12:42 | 7.06.2018
Невыплата зарплаты в екатеринбургской компании стала основанием для возбуждения уголовного дела

12:41 | 7.06.2018
Спортивные объекты Перми проверили на готовность к масштабным мероприятиям

11:47 | 7.06.2018
Новая поликлиника в микрорайоне Левшино примет первых пациентов в 2019 году

11:36 | 7.06.2018
Депутата Госдумы возмутили траты свердловских властей на вертолет «для патриарха»

11:14 | 7.06.2018
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга самая чистая вода в городе

10:48 | 7.06.2018
Суд отпустил водителя легковушки, опрокинувшего автобус с пассажирами

10:19 | 7.06.2018
УрФУ улучшил свои позиции в рейтинге лучших университетов мира

10:16 | 7.06.2018
Свердловчане могут купить на аукционе акции завода, вертолет и комбайны

09:51 | 7.06.2018
В Сухом Логу эвакуировали 30 жильцов из горящего общежития

09:40 | 7.06.2018
Возрождение «Звезды»: в Прикамье планируют создать молодежную футбольную сборную

08:03 | 7.06.2018
МУГИСО требует взыскать с «Птицефабрики Среднеуральская» 4 миллиона рублей


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 