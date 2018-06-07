США ужесточат санкции в отношении КНДР, если дипломатия не сработает

11:30 | 8.06.2018

США готовы ужесточить меры против КНДР, если дипломатия не сработает, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он также повторил, что санкции не будут сняты до тех пор, пока КНДР полностью не свернет свои программы по разработке оружия массового поражения.



В апреле лидер КНДР заявил, что страна приостанавливает ядерные испытания и уничтожит ядерный полигон Пхунгери. 10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня, передает РБК.