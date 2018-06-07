Эрдоган рассказал о планах Турции отправлять в космос астронавтов

11:17 | 8.06.2018

Турция планирует отправлять в космос своих астронавтов. Об этом заявил президент страны Эрдоган, общаясь с представителями молодежных организаций. «Мы уже проводим работу по запуску спутников в космос, возможно, именно благодаря нашей молодежи мы дойдем до той поры, когда сможем отправить в космос и астронавта», — подчеркнул Эрдоган. Конкретных дат он не назвал.



Азербайджанское издание Trend в мае со ссылкой на источник в правительстве Турции рассказало, что Анкара ведет работы по созданию собственного космического агентства, на которое планируется потратить около $6 млрд.