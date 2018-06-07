Дональд Трамп отказался от переговоров с Терезой Мэй из-за ее «учительского» тона

11:09 | 8.06.2018

Президент США Дональд Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые должны были пройти на саммите G7 в канадском Квебеке. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в американском правительстве.



«Без обид, но она как школьная учительница. Не думаю, что у нее с кем-то хорошие отношения», — цитирует издание слова источника.



Другой источник отметил, что Трамп был недоволен частыми просьбами Мэй, которые выглядели как попытка использовать отношения между странами для собственной выгоды.