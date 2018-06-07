Власти РФ определились с концепцией пенсионной реформы

10:59 | 8.06.2018

Правительство России склоняется к тому, чтобы повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Концепцию реформы утвердят 14 июня, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.



По словам одного из источников, пенсионная реформа будет носить комплексный характер. Он добавил, что большинство существующих льгот, которые получают при выходе на пенсию различные группы граждан (военные, работники на вредных производствах), скорее всего, сохранится.



Как напоминает lenta.ru, 6 июня министр экономического развития Орешкин в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» анонсировал подготовку пакета «непопулярных решений». Наиболее непопулярной из готовящихся реформ россияне считают именно пенсионную.