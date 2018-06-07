В новом итальянском правительстве заявили о готовности обсуждать статус Крыма

10:53 | 8.06.2018

Сформированный недавно кабинет министров Италии готов к обсуждению всех актуальных проблем, в том числе и вопроса статуса Крыма. Такое заявление сделал 7 июня вице-премьер-министр и министр внутренних дел страны Маттео Сальвини.



«Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все», — сказал Сальвини, отвечая на вопрос журналистов о статусе полуострова.



Ранее премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство выступит за пересмотр антироссийских санкций, поскольку те бьют по экономике и гражданскому праву, передает life.ru.