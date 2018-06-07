Россия и мир
10:31 | 8.06.2018
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан MVP плей-офф Кубка Стэнли
Отметим, что Овечкин стал вторым российским игроком, выигравшим «Конн Смайт Трофи». В 2009 году это удалось форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину.
Накануне «Вашингтон Кэпиталз» впервые за 42 года выиграли Кубок Стэнли. В пятом матче финальной серии столичная команда победила «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.
© «Вечерние Ведомости»
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