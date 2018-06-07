Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан MVP плей-офф Кубка Стэнли

10:31 | 8.06.2018

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин признан MVP плей-офф Кубка Стэнли. Также Овечкин стал лучшим снайпером как регулярного чемпионата (49 голов), так и плей-офф (15), сообщается на официальном сайте НХЛ.



Отметим, что Овечкин стал вторым российским игроком, выигравшим «Конн Смайт Трофи». В 2009 году это удалось форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину.



Накануне «Вашингтон Кэпиталз» впервые за 42 года выиграли Кубок Стэнли. В пятом матче финальной серии столичная команда победила «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3.