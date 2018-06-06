Сборная России по футболу опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

17:00 | 7.06.2018

Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА. Теперь она занимает 70-е место, тогда как месяцем ранее была на 66-й строчке. Таким образом, национальная команда страны перед стартом домашнего ЧМ-2018 обновила свой антирекорд, передает «Интерфакс». Лидирует в рейтинге по-прежнему Германия, вторая — Бразилия, на третьей позиции – Бельгия. В первую десятку вошла сборная Польши, поднявшаяся на 8-ю строчку.