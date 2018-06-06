Украина планирует разрешить прямой экспорт оружия в страну

16:52 | 7.06.2018

Киев планирует разрешить прямые закупки оружия и техники любых производителей в ближайшее время, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Такое решение он анонсировал во время форума «Формула безопасности Украины. Продолжение».



Он также подчеркнул, что это будет касаться как государственных, так и частных производителей. «Мы, безусловно, снимаем все ограничения на прямые контракты наших силовых структур, что касается закупки оружия за границей», — сказал Турчинов. Вместе с тем украинским заводам позволят импорт с целью обеспечения своего производства техники и оружия, передает MK.ru.