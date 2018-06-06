Обвиняемый в теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана приговорен к пожизненному сроку

16:43 | 7.06.2018

Суд Стокгольма приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана Рахмата Акилова по делу о теракте в столице Швеции в апреле прошлого года. Акилов - единственный фигурант дела о преднамеренном наезде на пешеходов в Стокгольме. Во время допросов он признал свою вину.



Акилов в апреле прошлого года угнал грузовик и направил его в толпу людей в центре Стокгольма. Пять человек погибли, 15 получили ранения. Акилов сумел скрыться с места преступления, но был задержан спустя несколько часов. Судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у подсудимого каких-либо отклонений, напоминает «Эхо Москвы».