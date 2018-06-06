Россия и мир
16:38 | 7.06.2018
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира
Санкт-Петербургский государственный университет расположился на 235-й строчке, Новосибирский государственный университет поднялся на шесть позиций и занял 244-е место. Томский государственный университет также оказался в пятерке лучших вузов РФ, заняв 227-ю строчку, пишет сайт телеканала «Звезда».
Рейтинг QS — один из самых известных мировых рейтингов вузов. При составлении учитывается ряд параметров, каждый из которых оценивается по 100-балльной шкале, отмечает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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