МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира

16:38 | 7.06.2018

В международном рейтинге лучших вузов QS World University Rankings МГУ занял 90-е место, улучшив свой результат. Всего в топе оказались 27 российских университетов, что на три больше, чем в 2017 году.



Санкт-Петербургский государственный университет расположился на 235-й строчке, Новосибирский государственный университет поднялся на шесть позиций и занял 244-е место. Томский государственный университет также оказался в пятерке лучших вузов РФ, заняв 227-ю строчку, пишет сайт телеканала «Звезда».



Рейтинг QS — один из самых известных мировых рейтингов вузов. При составлении учитывается ряд параметров, каждый из которых оценивается по 100-балльной шкале, отмечает РИА «Новости».