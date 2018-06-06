Путин заявил, что власти не собираются закрывать Instagram и YouTube

16:33 | 7.06.2018

Власти России не собираются «ничего закрывать», заявил в четверг Путин, комментируя слухи о возможном запрете сервисов Instagram и YouTube в России. К президенту обратились популярные российские блогеры, попросив прокомментировать слухи о закрытии соцсетей.



Путин добавил, что знает про ситуацию с блокировкой мессенджера Telegram. «Вы на своем месте волнуетесь, а я на своем месте волнуюсь — за безопасность людей. После взрывов в петербургском метро правоохранительные органы не могли отследить переписку террористов», — сказал он.