В Белоруссии нескольких высокопоставленных чиновников задержали за получение взяток

16:27 | 7.06.2018

Несколько высокопоставленных чиновников Белоруссии задержаны за получение взяток, сообщил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик. По его словам, самая крупная из зафиксированных пока сумм — $140 тыс. за год. Но суммы взяток «будут расти», добавил Вакульчик. «Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле», — уточнил глава КГБ.



Накануне задержанному КГБ за взятку помощнику президента Белоруссии, инспектору по Гродненской области Сергею Ровнейко были предъявлены обвинения, он арестован.