Путин возложил ответственность за рост цен на бензин на правительство РФ

16:18 | 7.06.2018

Резкий рост цен на бензин стал результатом действий правительства по регулированию сферы энергетики. Об этом заявил Путин в ходе прямой линии. «Надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергообеспечения», — сказал он.



За январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 %, в том числе литр АИ-92 — на 7,7 %, а литр дизтоплива — на 7,9 %, сообщал Росстат. При этом уровень инфляции с начала года составил лишь 1,6 %, напоминает РБК.