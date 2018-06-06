В ЦБ РФ назвали образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы

13:27 | 7.06.2018

Банк России считает риском для пенсионной системы страны мотивацию молодёжи при вложении свободных денежных средств. Об этом говорится в опубликованных «Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов», передает russian.rt.com.



Эксперты ЦБ считают, что люди, родившиеся в 1980–2000-х годах, активно копят деньги, но используют их для получения впечатлений и эмоций без ориентации на перспективу. Такая «нерациональная» тактика способна повлиять на баланс сбережений, что может подорвать устойчивость работающей модели пенсионной системы. В ЦБ РФ предлагают скорректировать модель поведения и разработать «дружескую» среду для взаимодействия с молодежью, чтобы снизить возможный ущерб.