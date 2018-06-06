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Россия и мир


13:17 | 7.06.2018

В Госдуме сообщили, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с депутатами от «Единой России» заявил, что министерство готовит блок непопулярных решений. Об этом рассказала депутат фракции Татьяна Цыбизова. «Был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений», — цитирует «РИА Новости» депутата. Депутат добавила, что сроки реализации данных решений Орешкиным названы не были.

Отметим, что сообщения о готовящихся реформах появляются в СМИ уже несколько последних месяцев.

© «Вечерние Ведомости»

 


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