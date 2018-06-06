ФИФА запретила Чичериной выступать на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону

13:06 | 7.06.2018

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила певице Юлии Чичериной выступать перед фанатами в рамках фестиваля болельщиков в Ростове-на-Дону. Об этом она написала в своем Facebook. «Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке», — написала она, опубликовав снимок уведомления ФИФА. В письме говорится, что, по мнению организации, песни на военную тематику из репертуара артистки могут привлечь внимание СМИ и навредить репутации ФИФА, передает «Р-Спорт». Отмечается, что Чичерина неоднократно бывала с концертами в Донбассе и даже получила паспорт самопровозглашенной ЛНР.