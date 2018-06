В США опасаются возвращения «российского проклятия»

13:00 | 7.06.2018

Военные Соединенных Штатов опасаются возвращения «российского проклятия» — модернизации сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, сообщает The National Interest. Бомбардировщик получит крылатую ракету Х-32, что сделает объекты НАТО по всему миру столь же уязвимыми, как во времена холодной войны, полагает издание.



The National Interest отмечает, что во время холодной войны Ту-22М и его ракеты были «проклятием» Военно-морских сил США. «В то время как массивная Х-22 была разработана для уничтожения американских авианосцев, новая Х-32, по-видимому, предназначена для поражения более широкого круга целей, включая мосты, военные базы, электростанции и другие крупные объекты на дальней дистанции», — пишет The National Interest.



Автор материала считает, что несмотря на то, что нынешний парк Ту-22М3 немногочисленный, как во времена Советского Союза, ударный потенциал может реально угрожать боевой группе ВМФ с учетом возможностей ракеты Х-32.