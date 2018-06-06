Россияне могут получить еще один оплачиваемый выходной

12:50 | 7.06.2018

Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Рязанский, передает РИА «Новости».



Сенатор отметил, что россияне смогут провериться на наличие онкологических заболеваний, сахарного диабета, ишемической болезни сердца. По задумке авторов законопроекта, выходной для похода по врачам можно будет получить не чаще чем раз в три года.



Напомним, всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.