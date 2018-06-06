Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о невозможности возвращения России в G8

12:32 | 7.06.2018

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит в обозримом будущем возможности для восстановления формата G8 с участием России, сообщает DW. По ее словам, Москва нарушает нормы международного права, в то время как другие члены «Большой семерки» стараются их соблюдать.



«Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным», — цитирует канцлера таблоид Bild.



При этом канцлер отметила важность диалога с Россией. «Мы должны обсуждать друг с другом разногласия, и даже в большей степени вести диалог, когда они есть», - добавила Меркель.