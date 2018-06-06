Адвокат Трампа заявил, что Ким Чен Ын «на коленях молил о встрече» президента США

12:25 | 7.06.2018

Руди Джулиани, который является адвокатом Дональда Трампа, описал переговоры о встрече северокорейского лидера с американским президентом словами: «Ким Чен Ын на коленях молил о встрече», передает РБК.



После того как Трамп отменил встречу, события, по словам Джулиани, разворачивались следующим образом: «Ну, Ким Чен Ын снова встал на колени и стал молить [о встрече], это именно то положение, в которое его хотели поставить».



Ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын проведут встречу в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня, напоминает russian.rt.com.