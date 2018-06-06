12:20 | 7.06.2018

В Одессе на 84-м году жизни умерла режиссер и сценарист Кира Муратова. Об этом сообщил ее супруг Евгений Голубенко. Среди ее работ — фильмы «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Мелодия для шарманки», «Вечное возвращение» и другие.



Также Муратова написала сценарий и срежиссировала фильм «Астенический синдром», завоевавший Специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию «Ника» за лучший игровой фильм.