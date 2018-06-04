О невозможности возвращения России в G8 заявила Меркель

19:08 | 6.06.2018

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что в настоящее время возвращение России в G8 («большую восьмёрку») невозможно, передаёт Газета.ru сообщение Bild ведущее трансляцию ответов Меркель депутатам Бундестага.



По словам немецкого канцлера, члены G7 являются сторонниками соблюдения международного правопорядка, в то время как присоединение Россией Крымского полуострова является нарушением норм международного права.



«…исключение России из формата G8 было неизбежным», – заявила депутатам Меркель, добавив, что диалог с российской стороной продолжается.



Фото: rosbalt.ru