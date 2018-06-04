Глава Минпромторга объявил о внедрении tax free по всей России с 2019 года

16:46 | 6.06.2018

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что система tax free может заработать по всей России с 2019 года, сообщает «Газета.Ru». «Мы запустили в пилотном режиме в 12 городах систему tax free, после ее обкатки с 2019 года мы планируем распространять ее на всю страну», — приводит слова Мантурова «Интерфакс».



Система tax free позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России. Налог можно будет вернуть с приобретений на сумму не менее 10 тыс. рублей, а сам возврат будет неполным — от 10 до 12%. Для этого иностранцу понадобится чек, паспорт и сам товар, передает iz.ru.