Нидерланды не нашли вины властей Украины в крушении «Боинга» в небе над Донбассом

16:38 | 6.06.2018

Правительство Нидерландов не видит оснований привлекать Украину к ответственности за гибель в 2014 году пассажирского «Боинга» в небе над Донбассом из-за того, что Киев не закрыл воздушное пространство над регионом. Об этом сообщили в МИД Украины со ссылкой на письмо нидерландского министра иностранных дел Стефа Блока, передает «Интерфакс».



Как напоминает lenta.ru, 1 июня сообщалось, что Нидерланды не исключают возможности привлечения Украины к ответственности.



«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Как сообщает MK.ru, спустя почти четыре года международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был уничтожен ракетой, выпущенной из установки «Бук» одной из российских воинских частей.