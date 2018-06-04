«Связной» в течение года ликвидирует бренд «Евросеть»

16:30 | 6.06.2018

Группа Solvers, контролирующая сотового ретейлера «Связной», в течение года планирует отказаться от бренда «Евросеть». Компания после объединения перейдет на единый обновленный бренд «Связной», сообщает пресс-служба сети.



В конце мая SLV и «Мегафон» закрыли сделку по объединению «Евросети» и «Связного». Количество магазинов объединенной компании превысило пять тысяч. Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании стала группа SLV, а «Мегафону» принадлежат 25 % плюс одна акция.