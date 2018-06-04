В Японии разработали зонт-беспилотник

16:14 | 6.06.2018

Японская компания Asahi Power Services разработала зонт-беспилотник, который способен парить над своим владельцем, сообщает NHK.



Сообщается, что разработаны две модели зонта. Они снабжены камерами распознавания владельца и могут защищать его от дождя при ходьбе. В компании отметили, что в настоящее время идёт работа над третьей моделью устройства. Планируется, что летающие зонты представят на рынке через два года, передает russian.rt.com. Главная задача разработчиков сейчас — снизить себестоимость и научить эти аппараты не сталкиваться в воздухе над головами владельцев.