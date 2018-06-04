МИД РФ запретил въезд «особо русофобски настроенным» эстонцам

16:09 | 6.06.2018

Россия запретила въезд в страну ряду «особо русофобски настроенных» политиков и общественных деятелей из Эстонии, сообщили в МИД. Имена конкретных политиков во внешнеполитическом ведомстве не назвали.



В МИД отметили, что некоторые страны, в том числе прибалтийские, запретили въезд российским гражданам. Такие недружественные действия Москва не оставит без ответа. В ведомстве добавили, что соответствующие меры на въезд в Россию будут приняты и в отношении Латвии, передает govoritmoskva.ru.