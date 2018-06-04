Почти половина россиян уверена, что нефтяные компании виновны в росте цен на бензин

15:50 | 6.06.2018

Почти половина россиян (46 %) считает, что нефтяные компании виновны в росте цен на бензин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает iz.ru. Еще 40 % опрошенных возлагают ответственность за ситуацию на правительство. Замыкают «антирейтинг» владельцы АЗС — 19 %.



Среди причин роста стоимости бензина чаще всего россияне называют экономическую политику российских властей (66 %), о внешних факторах сказал 21 % опрошенных.



Согласно исследованию, большинство россиян — 84 % — ощутили рост цен на бензин за последние несколько месяцев. Так, 64 % опрошенных назвали повышение «значительным».