Главный редактор телеканала RT Симоньян вызвала Порошенко на дуэль по русскому языку

15:43 | 6.06.2018

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила украинскому президенту Петру Порошенко устроить «дуэль» и в качестве оружия использовать диктант по русскому языку. «Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса», — написала Симоньян в своем микроблоге в Twitter.



Как напоминает РИА «Новости», во время интервью журналист испанской газеты задал Порошенко вопрос о восхвалении Сталина, которое якобы имеет место в России. Он упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Путина «вождем». «Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер"», — заявил в ответ Порошенко и призвал «не верить российским СМИ». Симоньян, в свою очередь, посоветовала украинскому президенту не учить ее русскому языку.