Актер Михаил Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост

15:37 | 6.06.2018

Актер Михаил Ефремов предложил наладить отношения с Украиной, отдав ей Крымский мост. Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю, передает РИА «Новости». «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — объяснил Ефремов.



Ефремов также полагает, что наладить отношения с Киевом можно с помощью финансовых вливаний. «Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», — отметил он.