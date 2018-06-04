Украинское ГП «Антонов» считает невозможным производство Ан-124 в России

12:07 | 6.06.2018

Украинское ГП «Антонов» считает невозможным производство самолета Ан-124 «Руслан» в России. Пресс-служба компании отметила, что предприятие не планирует восстанавливать сотрудничество с российской стороной для возобновления производства воздушного судна.



Ранее член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил, что российское авиастроение может модернизировать тяжелый дальний транспортный самолет и возобновить его выпуск под другим брендом, напоминает iz.ru.