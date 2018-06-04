Путин рассказал об обратном влиянии санкций против России

12:03 | 6.06.2018

Страны, которые пошли на поводу у США и ввели санкции против России, сами теперь начали страдать от ограничительных мер Вашингтона, заявил Путин.



«Те, кто, как я выразился, пошли на поводу у Соединённых Штатов, — они сами начинают страдать от того, что Соединённые Штаты начинают применять и в отношении этих стран», — рассказал президент.



Путин заявил, что не собирается радоваться этому или иронизировать. Он также подчеркнул, что санкции не пугают Москву и «не заставят российское руководство отказаться от самостоятельной и суверенной политики».