Депутаты Госдумы приняли закон о штрафах за использование анонимайзеров

17:16 | 5.06.2018

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об административных штрафах за нарушение запрета на использование анонимайзеров. Штраф для граждан составит 5 тыс. руб., 50 тыс. руб. — для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. руб. — для юридических лиц.



Закон о запрете анонимайзеров действует с ноября прошлого года. Он обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. В противном случае заблокируют их самих. Кроме того, операторы поисковиков должны прекратить выдачу ссылок на запрещенные ресурсы, отмечает РИА «Новости».