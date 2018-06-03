На Украине покончил с собой режиссер фильма о боях за донецкий аэропорт Леонид Кантер

17:12 | 5.06.2018

Украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер покончил с собой в селе Обирки Бахмачского района Черниговской области. Как сообщает издание «Високий вал», это случилось 4 июня.



Инцидент произошел вечером 4 июня. Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие.



Как напоминает russian.rt.com, Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Работал телеведущим в Национальной телекомпании Украины. В 2003 году основал киностудию «Лизард филмс», которая создала более 50 короткометражных и документальных фильмов. Снял фильм о боях за донецкий аэропорт в 2014 году. Также снял фильм о погибшем в зоне силовой операции в Донбассе оперном певце Василии Слипаке.