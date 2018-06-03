«Газпром» прокомментировал информацию об аресте активов компании в Нидерландах

17:05 | 5.06.2018

«Газпром» знает о действиях «Нафтогаза» в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, но не получал официальных уведомлений, заявили в компании, передает РИА «Новости». Также в «Газпроме» отметили, что компания будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.



Ранее «Нафтогаз» сообщил об аресте голландских активов «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. В феврале 2018 года арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской компании $4,6 млрд. При этом, учитывая долг «Нафтогаза» за поставленный газ, «Газпром» должен выплатить $2,5 млрд, сообщает РБК.