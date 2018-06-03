Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте помыл пол в здании парламента

16:59 | 5.06.2018

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пролил кофе из бумажного стакана на входе в парламент, а затем попросил уборщиц дать ему швабру и сам стер пятно. Инцидент запечатлели камеры голландского телеканала NOS.



По словам корреспондента Ирен Оствейн, Рютте прекрасно знал, что камера работала, но «все равно остался, вытер лужу и очень гордится этим». Уборщицы, обеспечившие премьера шваброй, аплодировали ему.