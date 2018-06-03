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Россия и мир


16:54 | 5.06.2018

Израильские спецслужбы предотвратили покушение на премьер-министра страны Нетаньяху

Израильские силовики нейтрализовали в Восточном Иерусалиме террористическую ячейку, готовившую покушение на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает информационный портал i24news.

В результате спецоперации 24 апреля 2018 года был арестован 30-летний житель лагеря Шуафат по имени Мохаммед Джамаль Рашдэ. Имена еще двоих арестованных подозреваемых Служба безопасности Израиля не раскрывает.

По сведениям newsru.co.il, также планировалось нападение на мэра Иерусалима Нира Барката. Отмечается, что деятельностью террористической ячейки управляли с сирийской территории.

© «Вечерние Ведомости»

 


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