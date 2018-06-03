Новое правительство Италии будет выступать против антироссийских санкций

16:49 | 5.06.2018

Новое правительство Италии будет выступать против санкций, направленных против экономики и гражданского общества России. Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.



«Мы будем сторонниками открытости в отношении России, которая за последние годы укрепила свою международную роль в урегулировании различных геополитических кризисов. Также мы начнём пересмотр системы санкций, начиная с тех, которые наиболее унижают российское гражданское общество», — цитирует агентство ANSA слова чиновника.



Конте официально принял присягу и занял пост премьер-министра Италии 1 июня.