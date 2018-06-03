Названы российские регионы с худшей экологической ситуацией

16:39 | 5.06.2018

Регионами России с самой благополучной экологической обстановкой оказались Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Об этом свидетельствуют данные Экологического рейтинга субъектов России по итогам весны 2018 года общественной организации «Зелёный патруль». Следом идут Курская, Белгородская и Мурманская области. Седьмое место в рейтинге занял Санкт-Петербург.



Москва оказалась на 23-м месте в экологическом рейтинге. Московская область оказалась одной из самых грязных — она заняла 83-е место из 85 возможных. Наихудшая экологическая обстановка, по данным организации, в Челябинской и Свердловской областях, передает РБК.