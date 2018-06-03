В рейтинге самых богатых россиян по версии Bloomberg сменился лидер

16:33 | 5.06.2018

Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин опередил основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и стал самым богатым человеком России, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index, составленного агентством Bloomberg. Уточняется, что состояние Лисина с начала текущего года выросло до $20,19 млрд.



Мордашов оказался на втором месте в списке богатейших россиян. Его состояние Bloomberg, по данным на 4 июня, оценивал в $20,18 млрд. На третьем месте среди россиян – предправления «Новатэка» Леонид Михельсон (оценка состояния – $19 млрд).



Как напоминает lenta.ru, в апреле Лисин в третий раз возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.